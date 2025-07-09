Алиханов провел тест-драйв предсерийного прототипа электрокара "Атом"

Глава Минпромторга заявил, что подготовка к запуску производства "Атома" идет по плану, на производственной площадке уже смонтировано оборудование

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов провел тест-драйв предсерийного прототипа электромобиля "Атом" на дорогах общего пользования. Об этом говорится в сообщении министерства по итогам посещения министром московского инжинирингового центра АО "Кама" (разработчик "Атома").

Как отмечается в сообщении, старт серийного производства электрокара запланирован на вторую половину 2025 года.

"В завершение рабочей поездки глава Минпромторга России лично протестировал ходовые качества одного из предсерийных прототипов "Атома" в условиях тест-драйва на дорогах общего пользования", - рассказали в министерстве.

По словам Алиханова, подготовка к запуску производства "Атома" идет по плану, на производственной площадке уже смонтировано оборудование.

"Мы поддержали проект в рамках программы ФРП, общий объем льготного финансирования по двум займам составил порядка 10 млрд рублей. Это сыграло свою роль в оптимизации процессов на индустриальной стадии. За два года команда проекта уже представила отечественную платформу для электромобилей, проводит тестирование и калибровку систем на предсерийных прототипах", - приводятся в сообщении слова министра.

Электромобиль "Атом" разрабатывается с 2021 года, в мае 2023 года в Москве был представлен первый функциональный прототип. Электромобиль с запасом хода в 500 км сможет разогнаться до 100 км/ч за 8 секунд.