Российский рынок акций закрылся снижением биржевых индексов

Курс юаня снизился до 10,83 рубля

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов в среду снизился на 2,15%, до 2 696,45 пункта, долларовый индекс РТС также опустился на 2,15% - до 1 086,62 пункта. Курс юаня снизился на копейку, до 10,83 рубля.

"Индекс Мосбиржи в среду нес ощутимые потери, бенчмарк погрузился ниже 2 700 пунктов. Геополитическая картина ухудшилась - законодатели США возобновили работу над жесткими антироссийскими рестрикциями, очередные санкционные угрозы зреют и в ЕС, при этом по-прежнему нет информации о судьбе дальнейших мирных переговоров с Украиной", - отметил эксперт по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Александр Шепелев.

Рынок акций

"Лидером роста на фондовом рынке оказались акции МКПАО "ВК" (+3,2%), возможно, на фоне анонса создания национального цифрового мессенджера", - отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

В наибольшем минусе, по словам эксперта, к завершению сессии находились акции ДВМП (-3,6%), вероятно, в ожидании "обещанных" новых санкций США.

Прогноз на 10 июля

В "БКС мир инвестиций" прогнозируют, что в четверг курс доллара будет колебаться на уровне 78-79 рублей, юань - в диапазоне 10,75-10,95 рубля, индекс Мосбиржи будет находиться в диапазоне 2 655 - 2 775 пунктов.

Как считают в Freedom Finance Global, завтра индекс Мосбиржи покажет колебания в диапазоне 2 650 - 2 750 пунктов. Прогноз по курсам доллара, евро и юаня к рублю на 8 июля: 77-79, 90-92 и 10,7-11,3 рубля соответственно.