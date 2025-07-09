Nordwind пока не планирует летать в Геленджик

Аэропорт готов к приему и отправке гражданских самолетов с 10 июля

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Авиакомпания Nordwind пока не планирует выполнять рейсы в Геленджик, сообщили ТАСС в пресс-службе авиаперевозчика.

"В Геленджик пока рейсы не планируем", - сказали в компании.

Ранее сегодня Минтранс РФ сообщил, что аэропорт Геленджика, закрытый в феврале 2022 года, может возобновить прием и отправление внутренних рейсов в ближайшее время. Позже в Росавиации уточнили, что аэропорт готов к приему и отправке гражданских самолетов с 10 июля. Регулярные рейсы могут выполняться с 08:30 до 20:00 мск.

После начала специальной военной операции на Украине с 24 февраля 2022 года полеты в 12 аэропортов РФ были запрещены. С 25 февраля 2022 года вернулся к штатному режиму работы аэропорт Ставрополя, с мая 2024 года - аэропорт Элисты. По-прежнему ограничена работа воздушных гаваней Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя.