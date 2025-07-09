9 июля, 20:26

Трамп заявил, что рассчитывает на закупку странами Африки военной техники США

Президент США Дональд Трамп. AP Photo/ Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo/ Evan Vucci
Президент США заверил, что готов взаимодействовать по вопросам, касающимся их "жизненно важных интересов"

ВАШИНГТОН, 9 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп рассчитывает на то, что африканские государства будут наращивать расходы на оборону и закупать американскую военную технику. Об этом он заявил на встрече с лидерами Габона, Гвинеи-Бисау, Либерии, Мавритании, Сенегала в Белом доме.

"Мы призываем государства, которые здесь сегодня представлены, больше вкладывать в оборону. Надеемся, конечно, на приобретение нашей [военной] техники", - сказал Трамп. Он выразил уверенность в высоком качестве американских вооружений.

Президент США заверил, что готов взаимодействовать с упомянутыми странами по вопросам, касающимся их "жизненно важных интересов", а также обсуждать темы, связанные с безопасностью. Трамп заверил, что США настроены на сотрудничество с африканскими государствами, учитывая их "огромное богатство и потенциал".

Президент США также выразил надежду на то, что в упомянутых странах "продолжат борьбу с терроризмом". "Это большая проблема в Африке", - сказал он. 

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