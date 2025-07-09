Восточная Европа потребовала от Брюсселя изменить аграрное соглашение с Украиной

Требования Венгрии, Польши, Румынии и Словакии будут обсуждаться 14 июля на заседании Совета ЕС по сельскому хозяйству и рыболовству в Брюсселе

БУДАПЕШТ, 9 июля. /ТАСС/. Венгрия, Польша, Румыния и Словакия потребовали от Еврокомиссии пересмотреть условия нового соглашения с Украиной о поставках ее сельскохозяйственной продукции на рынки Евросоюза. Об этом сообщил глава венгерского Минсельхоза Иштван Надь после встречи в Будапеште с коллегами из трех других стран Восточной Европы, граничащих с Украиной.

Министры выступили с совместным заявлением, призвав Еврокомиссию "защитить европейских фермеров от бесконтрольного потока украинской сельскохозяйственной продукции". Они считают, что Брюссель должен изменить договоренности с Киевом, которые были заключены без ведома государств Восточной Европы и устанавливают чрезмерные квоты на ввоз некоторых товаров с Украины. Требования Венгрии, Польши, Румынии и Словакии будут обсуждаться 14 июля на заседании Совета ЕС по сельскому хозяйству и рыболовству в Брюсселе.

Надь отметил, что граничащие с Украиной государства ЕС предложили вернуться к квотам на ввоз украинской продукции, которые существовали до начала вооруженного конфликта и временной либерализации торговли в 2022 году. "В частности, недопустимо резкое увеличение объемов импорта сахара, мяса птицы, яиц, пшеницы и меда", - говорится в заявлении главы Минсельхоза, опубликованном на сайте этого ведомства.

Требования к Брюсселю

Излагая содержание совместной декларации, министр указал, что "Брюссель должен ввести автоматически применяемые региональные меры для защиты рынков сбыта фермерской продукции, а наиболее подходящим инструментом для этого являются квоты на отдельные виды товаров". "Необходимо также найти решение проблемы, связанной с кукурузой, поскольку в настоящее время тарифная ставка на этот товар равна нулю и он может беспрепятственно поступать в ЕС", - добавил Надь.

По его словам, "надо также установить минимальный ценовой порог на импортные украинские товары, чтобы предотвратить их продажу ниже себестоимости сельскохозяйственной продукции, произведенной в Евросоюзе". В то же время следует требовать от Украины соблюдения норм ЕС в области общественного здравоохранения, состояния растений и животных, а также охраны окружающей среды. "Это необходимо как для конкурентоспособности, так и для безопасности пищевых продуктов", - пояснил министр.

Вместе с коллегами он предложил руководству ЕС создать специальный фонд, из которого будут компенсироваться потери производителей ЕС в случае чрезмерного импорта с Украины. Кроме того, Надь сообщил, что Венгрия сохранит установленные в одностороннем порядке ограничения на ввоз украинской продукции сельского хозяйства.

Действующие запреты

Венгерское правительство неоднократно заявляло, что европейские фермеры несут большие потери из-за поставок в Европу украинской сельхозпродукции по демпинговым ценам. Принятое в 2022 году решение ЕС об отмене таможенных пошлин и квот на импорт аграрных товаров с Украины нанесло серьезный ущерб странам Восточной Европы. Из-за различных стандартов производства и размеров сельхозугодий более дешевая украинская продукция вытесняет продукцию европейских фермеров с их традиционных рынков.

Осенью 2023 года страны Восточной Европы были вынуждены ввести запрет на импорт аграрной продукции с Украины, поскольку Еврокомиссия отказалась продлить истекшее 15 сентября эмбарго на поставки в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию четырех видов зерновых и масличных культур - пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника. Венгрия в одностороннем порядке оставила в силе эмбарго и распространила его еще на 20 видов украинской сельхозпродукции, в том числе на крупы, мясо, яйца, растительное масло, овощи, мед.