Аэропорт Геленджика после открытия будет обслуживать до трех рейсов в день

После подтверждения расписания полетов компании откроют продажи, а пассажиры смогут приобретать билеты

КРАСНОДАР, 9 июля. /ТАСС/. Аэропорт в Геленджике, возобновление работы которого планируется в ближайшее время, на первом этапе будет обслуживать до трех рейсов в день. Об этом сообщил генеральный директор аэропрта Иван Таранченко в ходе встречи с главой города-курорта Алексеем Богодистовым.

"Есть ограничения, я думаю, что мы будем обслуживать одновременно не более трех рейсов пока, но я все равно считаю, что это будет большое достижение, что наш город станет вторым городом, кроме Сочи, в котором начнутся пассажирские перевозки", - сказал он на видео, опубликованном в Telegram-канале Богодистова.

Таранченко также отметил, что авиакомпании уже обращаются в аэропорт. После подтверждения расписания полетов компании откроют продажи, а пассажиры смогут приобретать билеты в Геленджик.

"Для нашего курорта это действительно значимое событие. Открытие воздушных ворот серьезно упростит транспортную и логистическую доступность не только Геленджика, но и всего побережья Краснодарского края", - добавил Богодистов.

9 июля Минтранс РФ сообщил, что аэропорт Геленджика, закрытый в феврале 2022 года, может возобновить прием и отправление внутренних рейсов в ближайшее время. Позже в Росавиации уточнили, что воздушная гавань готова к приему и отправке гражданских самолетов с 10 июля. Регулярные рейсы могут выполняться с 08:30 мск до 20:00 мск.