Эксперт Корнеев: законопроект не учитывает опыт действующих цифровых платформ

Его принятие потребует коррекции десятков отраслевых законов только потому, что в новом законопроекте не учли специфику уже работающих цифровых платформ, и статус этих агрегаторов уже отрегулирован, отметил председатель Союза пользователей цифровых платформ АНО "Цифровой мир"

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Законопроект о регулировании цифровых платформ, принятый Госдумой в первом чтении, не учитывает специфику уже работающих цифровых платформ, его принятие потребует коррекции десятков отраслевых законов. Об этом заявил ТАСС председатель Союза пользователей цифровых платформ АНО "Цифровой мир" Валерий Корнеев, комментируя принятый законопроект.

"Проект закона о платформенной экономике не учитывает существующее положение в отраслях, где уже работают цифровые платформы. Его принятие потребует коррекции десятков отраслевых законов только потому, что в новом законопроекте не учли специфику уже работающих цифровых платформ, и статус этих агрегаторов уже отрегулирован. Реального общественного обсуждения так и не состоялось, широкой профессиональной дискуссии не ведется, несмотря на потенциальный эффект для всего цифрового сектора", - отметил он.

Корнеев указал, что законопроект допускает, что маркетплейсы могут предоставлять скидки на чужие товары даже ниже их себестоимости. "Взять хотя бы вопрос со скидками на чужие товары, которые маркетплейсы свободны давать даже ниже себестоимости поставщика, правда, за свой счет. Но раньше это называлось "демпинг" и жестоко пресекалось везде в мире, так как целью этого является ограничение конкуренции со стороны того субъекта, который имеет лучшие финансовые возможности. А как только он добьется ухода с рынка конкурентов, он тут же задерет цены", - подчеркнул Корнеев. По его мнению, документ следовало бы назвать законом "О маркетплейсах" и начать его "широкое общественное обсуждение".

Госдума на заседании 9 июля приняла пакет правительственных законопроектов, разработанный в целях создания безопасной цифровой среды на цифровых платформах, а также для создания правовых условий развития и функционирования таких платформ.