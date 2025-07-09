Предприниматели Подмосковья получили за полгода льготные займы на сумму более 330 млн руб.

Всего выдали 160 займов

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Подмосковные предприниматели в Московском областном фонде микрофинансирования в период с января по июнь получили льготные займы на сумму более 330 млн рублей. Об этом сообщила ТАСС заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

"В Московском областном фонде микрофинансирования работает 14 программ, которые позволяют бизнесу получить до 5 млн рублей на срок до 3 лет. В первом полугодии фонд выдал 160 займов предпринимателям Подмосковья на общую сумму 333,5 млн рублей. Программа "Социальный бизнес" стала наиболее востребованной в этом периоде", - сказала Зиновьева.

Она добавила, что в рамках программы "Социальный бизнес" за шесть месяцев выдано 47 займов на сумму 61,5 млн рублей. В числе получателей - медицинский центр "Новая медицина Шатура", получивший два займа, сумма которых составила 3,2 млн рублей. Также получателем займа по этой программе размером 1,7 млн рублей стала компания "Ивантеевский элеватормельмаш", производитель перегрузочного и транспортирующего оборудования.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области, за первое полугодие 2024 года было выдано 194 займа на общую сумму в размере 357,7 млн рублей.