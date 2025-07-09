Особую экономическую зону "Дубна" признали одной из самых эффективных в России

Этот статус на подмосковной площадке уже получили 160 компаний

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Особая экономическая зона (ОЭЗ) "Дубна" по итогам работы в 2024 году стала одной из самых эффективных в России. В отчете Минэкономразвития России подмосковная площадка набрала 93% в сводном показателе эффективности, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

"ОЭЗ "Дубна" остается бессменным лидером в стране по количеству резидентов - этот статус на подмосковной площадке уже получили 160 компаний. Из них - 18 стали резидентами в 2024 году. То, что нашу площадку выбирают новые компании, готовые здесь инвестировать в свои проекты, является одним из самых главных показателей эффективности работы ОЭЗ "Дубна". На сегодняшний день объем фактических инвестиций на территории площадки уже превысил 100 млрд рублей", - отметила заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, слова которой приводит пресс-служба.

Как добавили в ведомстве, в результате повышенного интереса бизнеса к локализации своих предприятий в ОЭЗ "Дубна", площадь подмосковной особой экономической зоны была неоднократно расширена. В том числе в 2024 году территория ОЭЗ была увеличена сразу на 20% до 335 га.

"В 2024 году бизнес, локализованный на территории ОЭЗ "Дубна", активно наращивал вложения в разработку новых технологий, строительство собственных научно-производственных комплексов и развитие мощностей инновационных производств. В прошедшем году выручка резидентов на 25% превысила показатели 2023 года и составила 85,8 миллиарда рублей, ОЭЗ стала крупнейшим работодателем на севере Подмосковья - число рабочих мест наших резидентов выросло с 7 200 до 9 350", - уточнил генеральный директор АО "ОЭЗ ТВТ "Дубна" Антон Афанасьев.

Как пояснили в пресс-службе регионального министерства, при оценке эффективности ОЭЗ Минэкономразвития России учитывает деятельность резидентов, рентабельность вложения средств федерального и регионального бюджетов в создание инфраструктуры, деятельность органов управления, другие параметры. Оценка эффективности функционирования ОЭЗ производится по 25 абсолютным и относительным количественным показателям, а также по шести расчетным показателям эффективности.