Ученые Севастополя начнут получать служебное жилье с 2026 года

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков также отметил необходимость проведения капремонта внутренних помещений Севастопольского государственного университета в следующем году

СЕВАСТОПОЛЬ, 9 июля. /ТАСС/. Власти Севастополя намерены в 2026 году начать передачу квартир, которые будут выделяться ученым в качестве служебного жилья, сообщили в Морском гидрофизическом институте РАН.

В среду в Севастополе работал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Вместе с губернатором Михаилом Развожаевым он посетил Севастопольский государственный университет и научные учреждения региона - эти учреждения в настоящее время вносят существенный вклад в развитие региона, в них трудятся сотни ученых, ведется не только подготовка бакалавров и магистров, но и обучение в аспирантуре. В частности, чиновники пообщались с коллективами организаций.

"В своем выступлении глава города объявил о конкретных мерах поддержки института на региональном уровне: создании служебного жилищного фонда для молодых специалистов института, передаче институту не менее пяти квартир в качестве служебного жилья в 2026 году, включении сотрудников научных институтов в программу приобретения жилья по себестоимости, учреждении стипендий молодым ученым города Севастополя", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Фальков подчеркнул значимость системной поддержки института. Модернизация инфраструктуры научной организации должна включать завершение ремонта фасада зданий, проведение капитального ремонта внутренних помещений в 2026 году, создание условий для работы сотрудников и привлечения молодых специалистов. Также он отметил необходимость разработки новой концепции Черноморского гидрофизического подспутникового полигона, который находится в поселке Кацивели (республика Крым) - там планируется демонтаж существующего и установка современного оборудования.

"В Морском гидрофизическом институте <…> поговорили также о поддержке молодых ученых. Напомню, чтобы поддержать юношей и девушек, выбравших путь науки, правительство Севастополя по моему поручению ввело дополнительную меру поддержки (стипендии для 30 молодых ученых и аспирантов в размере 50 тыс. рублей ежемесячно - прим. ТАСС), которая начнет действовать с сентября. В перспективе также планируем включить ученых в программу обеспечения служебным жильем", - написал в своем Telegram-канале губернатор.

В пресс-службе Института биологии южных морей РАН в свою очередь сообщили, что руководство учреждения обсудило с Фальковым необходимость обновления некоторых помещений, благоустройства территории, а также несколько важных проектов. В частности, была презентована концепция создания Музея морской биологии имени Н. Н. Миклухо-Маклая на базе Восточного каземата 10-й береговой батареи, которая расположена рядом с научным корпусом ИнБЮМ на улице Катерной.