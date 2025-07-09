Конгрессмены США представили законопроект о санкциях против работающих с РФ банков

Согласно документу, Минфин США должен принять меры, препятствующие работе любых "иностранных финансовых институтов, целенаправленно оказывающих значимые финансовые услуги" подсанкционным российским физическим и юридическим лицам

ВАШИНГТОН, 9 июля. /ТАСС/. Члены Палаты представителей Конгресса США представили законопроект, предусматривающий введение Вашингтоном санкций против банков, связанных с энергетическим сектором РФ или любыми российскими структурами, в отношении которых действуют американские рестрикции.

Согласно документу, Минфин США должен принять меры, препятствующие нормальной работе в стране любых "иностранных финансовых институтов, целенаправленно оказывающих значимые финансовые услуги" подсанкционным российским физическим и юридическим лицам, а также всем, кто работает в энергетическом секторе РФ. Законопроект разработали члены нижней палаты Конгресса Зак Нанн (республиканец от штата Айова) и Джош Готтхаймер (демократ от штата Нью-Джерси).

По мнению Нанна и Готтхаймера, упомянутые меры должны действовать либо в течение пяти лет, либо до тех пор, пока президент США Дональд Трамп не уведомит Конгресс, что Россия "прекратила дестабилизирующие действия, касающиеся суверенитета и территориальной целостности Украины". Согласно законопроекту, американский лидер может по своему усмотрению приостанавливать действие предусмотренных документом ограничений, но не более, чем на 180 дней.

Трамп 8 июля заявил, что "очень решительно" рассматривает возможность дать согласие на проведение через Конгресс другого законопроекта, предусматривающего введение новых санкций против России. Он был представлен в начале апреля двухпартийной группой членов Сената. Основными авторами документа стали сенаторы Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина, внесен в российский перечень террористов и экстремистов) и Ричард Блюменталь (демократ от штата Коннектикут). Эта инициатива предусматривает в том числе вторичные санкции в отношении торговых партнеров России. В предложении сенаторов были указаны импортные пошлины в размере 500% на импорт в США из стран, которые покупают у РФ нефть, газ, уран и другие товары.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 2 июля пожелала США осознать, что антироссийские санкции не работают и "это все бьет в первую очередь по тем, кто подобную антироссийскую политику инициировал". Комментируя слова Грэма о планах введения США новых санкций против России, она сказала, что "им пора было бы уже осознать, что Россия адаптировалась и к санкционному давлению, и ко всем их пакетам, ко всем их санкционным режимам".