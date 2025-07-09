Трамп: США с августа введут пошлины в 50% на импорт из Бразилии

Глава Белого дома в очередной раз подверг критике действия властей южноамериканской страны в отношении предыдущего президента Жаира Болсонару

ВАШИНГТОН, 9 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты приняли решение ввести с 1 августа таможенные пошлины в размере 50% на импорт товаров из Бразилии. Об этом сообщил глава американской администрации Дональд Трамп.

Он опубликовал на своей странице в социальной сети Truth Social текст послания в адрес президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, в котором обозначается этот уровень пошлин. Если Бразилиа решит ввести ответные пошлины, то США поднимут свою тарифную ставку, касающуюся Бразилии. Она возрастет на ту величину, которую решит установить Бразилиа, предупредил Трамп. Кроме того, по его свидетельству, американский представитель на торговых переговорах Джеймисон Грир немедленно инициирует расследование, касающееся практик Бразилии, применяемых в двустороннем товарообороте с США. По итогам этого разбирательства Бразилиа может грозить дополнительное увеличение американских импортных пошлин.

Глава Белого дома в очередной раз подверг критике действия властей Бразилии в отношении предыдущего президента южноамериканской страны Жаира Болсонару. Трамп утверждал, что они являются "международным позором", которым себя покрывает правительство Бразилии. На его взгляд, нет оснований привлекать Болсонару к ответственности. Шаги бразильских властей в отношении Болсонару Трамп охарактеризовал как "посягательство на свободные выборы". Трамп счел ущемлением "фундаментальной свободы слова американцев" действия властей Бразилии, касающиеся социальных сетей, контролируемых компаниями в США.

Болсонару активно поддерживал Трампа, а тот отвечал взаимностью. Болсонару запрещено занимать государственные должности до 2030 года по подозрению в содействии беспорядкам в бразильской столице в январе 2023 года. Это произошло уже после вступления в должность действующего президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы. В конце июня Болсонару смог собрать 12,4 тыс. человек на митинге в поддержку собственной амнистии и допуска к выборам главы государства в 2026 году. Эта акция состоялась в Сан-Паулу.

Реакция президента Бразилии

Комментируя высказывания Трампа по ситуации вокруг Болсонару, Луис Инасиу Лула да Силва выразил мнение, что американскому лидеру следует "меньше [сидеть] в интернете и больше заниматься [исполнением обязанностей] главы государства". В Бразилии "уже был такой президент", и для него наиболее важным оказалось удовлетворение "мелких, местами незаконных потребностей", сказал Лула да Силва. Бразильский портал G1 считает, что речь шла о Болсонару, поражение которому действующий лидер нанес на выборах в 2022 году.

2 апреля Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию 185 стран и территорий. Универсальные тарифы в размере 10% вступили в силу 5 апреля, индивидуальные - 9 апреля. В тот же день президент США сообщил о 90-дневной приостановке действия части ответных пошлин, что, как пояснили в Белом доме, связано с проведением торговых консультаций. На этот период действует универсальный тариф в размере 10%. 27 июня Трамп уточнил, что США уведомят в течение примерно полутора недель целый ряд стран, с которыми не будут подписывать отдельные соглашения, о дальнейших условиях двусторонней торговли, то есть о ставках пошлин на поставляемые ими на американский рынок товары. К рассылке этих оповещений администрация США приступила в последние несколько дней.