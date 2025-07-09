Госдума обсудит штрафы за нарушения в работе хостинг-провайдеров

В парламенте также рассмотрят вопрос о снижении штрафов за перевозку в легковом такси без полиса ОСГОП и документ о ремонте памятников участникам военных конфликтов

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании рассмотрит законопроекты об административной ответственности за нарушение требований к деятельности провайдеров хостинга, о снижении штрафов за перевозку в легковом такси без полиса обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП), а также документ о ремонте памятников участникам военных конфликтов.

Законопроект о введении штрафов за нарушения в работе хостинг-провайдеров депутаты Госдумы рассмотрят в первом чтении. Документ был внесен на рассмотрение палаты парламента группой депутатов и сенаторов во главе с первым зампредседателя думского комитета по информполитике Антоном Горелкиным в мае.

Новыми нормами предлагается дополнить Кодекс РФ об административных правонарушениях. За осуществление деятельности по предоставлению вычислительной мощности для размещения информации в интернете провайдерами хостинга, сведения о которых не включены в реестр провайдеров хостинга, предлагается установить штраф для граждан в размере от 50 до 100 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей - от 200 до 500 тысяч рублей, для юридических лиц - от 600 тысяч до 1 млн рублей.

Законопроект предусматривает и другие штрафы. В частности, предлагается ввести ответственность за использование операторами информационных систем вычислительной мощности провайдера хостинга, сведения о котором не включены в соответствующий перечень. Штраф за такое нарушение может составить от 100 до 300 тысяч для должностных лиц, от 600 тысяч до 1 млн рублей - для юрлиц.

В ходе пленарного заседания Госдума также рассмотрит в первом чтении законопроект о снижении штрафов за перевозку пассажиров и багажа легковым такси без полиса ОСГОП. Законопроект был внесен в Думу группой депутатов и сенаторов во главе с первым заместителем председателя комитета по защите конкуренции Игорем Игошиным в марте. Как и прошлый законопроект в повестке пленарного заседания, этот документ предусматривает внесение изменение в КоАП РФ - новым положением предлагается дополнить статью 11.31.

Как отмечается в пояснительно записке, существующие наказания по этой статье несоразмерны последствиям административного правонарушения и изначально были спроектированы для крупных воздушных и железнодорожных перевозок. Штраф для должностных лиц в настоящий момент составляет до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц - до 1 млн рублей. В связи с этим предлагается ввести отдельное положение, которое будет применяться исключительно к перевозкам на легковом такси. Документ предусматривает, что штраф будет составлять до 5 тысяч рублей для граждан, до 25 тысяч рублей - для индивидуальных предпринимателей и до 40 тысяч рублей - для юрлиц.

Ремонт памятников участникам военных конфликтов

Вместе с тем депутаты Госдумы обсудят законопроект о распространении упрощенного порядка проведения ремонтных работ не только на памятники событиям и участникам Великой Отечественной войны, но и на объекты культурного наследия, посвященные другим военным конфликтам.

Документ был внесен на рассмотрение палаты парламента группой сенаторов во главе с вице-спикером Совета Федерации Константином Косачевым и всеми членами комитета СФ по науке, образованию и культуре в полном составе, включая председателя комитета Лилию Гумерову в феврале. Госдума рассмотрит проект в первом чтении.

Согласно нынешним нормам, упрощенный порядок ремонта действует только в отношении объектов культурного наследия, которые включены в единый государственный реестр памятников истории и культуры народов РФ и увековечивают память о событиях, участниках и жертвах Великой Отечественной войны. Законопроект предлагает распространить эту норму на памятники, увековечивающие память и о других военных конфликтах, в том числе о Первой мировой войне и Русско-японской войне 1904-1905 годов.

Размеры пошлин за госрегистрацию ветеринарных препаратов

Госдума также рассмотрит в первом чтении законопроект, который устанавливает размеры пошлин за государственную регистрацию лекарственных препаратов для ветеринарного применения при формировании общего рынка ветпрепаратов ЕАЭС. Законопроект разработан для создания единого порядка регистрации ветеринарных лекарственных препаратов в ЕАЭС. Новые правила обращения ветпрепаратов на таможенной территории ЕАЭС действуют с 13 марта 2024 года.

Документ предполагает следующие ставки: при регистрации новых препаратов за экспертизу препарата - 461 тыс. рублей, за экспертизу документов в рамках первичной регистрации - 360 тыс. рублей, за подтверждение регистрации - 164 тыс. рублей, за экспертизу документов при переподтверждении регистрации - 149 тыс. рублей. За внесение изменений в регистрационное досье с экспертизой образцов пошлина составит 323 тыс. рублей, без экспертизы образцов - 191 тыс. рублей. Ставка только за изменение документов предусмотрена в 11 тыс. рублей. Приведение досье в соответствие с требованиями ЕАЭС потребует оплаты пошлины за экспертизу препарата - 323 тыс. рублей, документов - 220 тыс. рублей. Признание регистрации препаратов в новых странах ЕАЭС - 44 тыс. рублей. Пошлины на прочие виды экспертиз составят до 320 тыс. рублей.