АКРА: объем рынка облигаций в РФ по непогашенному номиналу вырос на 5,8%

В сегменте корпоративных облигаций в первом полугодии наиболее активно наращивали долг нефинансовые компании, которые с начала года увеличили совокупный объем заимствований на 1,4 трлн рублей

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Совокупный объем российского рынка облигаций в номинальном выражении на 1 июля 2025 года составил около 58 трлн руб., а по непогашенному номиналу - 56,2 трлн руб., что на 3,1 трлн руб. (5,8%) превысило показатель на начало года. Об этом говорится в исследовании рейтингового агентства АКРА.

"По состоянию на 01.07.2025 совокупный объем российского рынка облигаций в номинальном выражении составил около 58 трлн руб., а по непогашенному номиналу - 56,2 трлн руб., что на 3,1 трлн руб. (5,8%) превысило показатель на начало года. АКРА отмечает, что по итогам первого полугодия темпы роста совокупного объема облигационного рынка оказались выше, чем в первой половине 2024 года (когда прирост составил порядка 4,5%), несмотря на существенное повышение процентных ставок. Основным драйвером роста в период с января по июнь стал сегмент гособлигаций, увеличившийся на 2,1 трлн руб. (8,8%). В сегменте корпоративных облигаций прирост составил 1 трлн руб. (3,5%)", - отмечается в исследовании.

Там также подчеркивается, что рост объема рынка рублевых государственных облигаций обеспечили новые выпуски облигаций федерального займа. "За шесть месяцев Минфин России разместил ОФЗ на сумму около 2,9 трлн руб., превзойдя квартальные планы по заимствованиям. В указанный период были размещены только облигации с фиксированной ставкой купона (ОФЗ-ПД) преимущественно с длинными сроками погашения (более десяти лет), что могло дополнительно поддержать спрос со стороны участников рынка на фоне усиления ожиданий относительно завершения цикла повышения ключевой ставки. На третий квартал плановый объем размещения ОФЗ составляет 1,5 трлн руб., что превышает планы по размещениям в предыдущих двух кварталах", - подчеркивается в документах АКРА.

При этом в сегменте корпоративных облигаций в первом полугодии наиболее активно наращивали долг нефинансовые компании, которые с начала года увеличили совокупный объем заимствований (по непогашенному номиналу) на 1,4 трлн рублей, или на 7,6%. При этом объемы долга по облигационным займам кредитных организаций и прочих финансовых организаций сократились (на 6,5 и 5,7% соответственно).