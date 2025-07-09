Большинство опрошенных россиян финансово поддерживают пожилых родителей

По данным исследования "Росгосстрах жизнь", на эти расходы 47% россиян выделяют до 20 тыс. рублей ежемесячно

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Финансовую поддержку старшему поколению своих близких готовы оказывать 77% россиян. Об этом говорится в исследовании, проведенном страховой компанией "Росгосстрах жизнь" (есть в распоряжении ТАСС).

"Большинство россиян - 77% - готовы финансово поддерживать старшее поколение своих близких. <...> Среди способов поддержки преобладают материальная поддержка (40%), оплата медицинских услуг и лекарств (17%), а также текущих расходов (15%). Кроме того, каждый десятый берет на себя коммунальные услуги и аренду жилья", - говорится в исследовании.

По данным исследования, на эти расходы 47% россиян выделяют до 20 тыс. рублей ежемесячно, каждый пятый - 20-50 тыс. рублей, каждый десятый - 50-100 тыс. рублей, 7% опрошенных - свыше 100 тыс. рублей.

Однако эксперты отмечают, что на фоне семейных обязательств личные нужды остаются важнейшим пунктом бюджета. Так, 61% семей тратят до 100 тыс. рублей на ЖКХ, услуги связи, продукты питания и прочие регулярные платежи. При этом 17% респондентов расходуют 100-150 тыс. рублей на собственные нужды, а 15% россиян тратят на эти цели свыше 150 тыс. рублей. По данным опроса, основным источником дохода большинства трудоспособного населения (66%) является зарплата. При этом каждый пятый респондент помимо этого также получает пассивный доход от сдачи жилья в аренду, инвестиций в ценные бумаги и депозиты. Еще 14% опрошенных живут на выручку от своего бизнеса. При этом эксперты указали, что регулярный доход 68% россиян составляет до 100 тыс. рублей, а 16% зарабатывают свыше 100 тыс. рублей. Кроме того, 16% затруднились дать ответ на этот вопрос.

"Согласно нашему исследованию, каждый восьмой россиянин сталкивается с необходимостью ухода за близким человеком. Это требует значительных затрат и несет дополнительную нагрузку на бюджет семьи", - отметила заместитель генерального директора СК "Росгосстрах жизнь" Наталья Белова.

В опросе приняли участие 1 200 россиян - жителей всех федеральных округов РФ.