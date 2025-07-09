Flynas запустит три еженедельных рейса из Эр-Рияда в Москву с начала августа

Перелеты будут осуществлять по понедельникам, средам и пятницам, сообщил перевозчик

ДУБАЙ, 10 июля. /ТАСС/. Бюджетная авиакомпания Flynas объявила о начале прямого воздушного сообщения между Эр-Риядом и Москвой. Саудовский лоукостер с 1 августа будет выполнять полеты между аэропортом имени короля Халеда и столичным Внуково трижды в неделю.

"Три еженедельных рейса между Международным аэропортом имени короля Халеда в Эр-Рияде и международным аэропортом Внуково в Москве будут выполняться по понедельникам, средам и пятницам с 1 августа. Это предоставит пассажирам Flynas дополнительный удобный вариант прямого авиасообщения между двумя странами", - говорится в заявлении перевозчика.

4 июля Росавиация выдала Flynas разрешение на выполнение регулярных рейсов из Эр-Рияда в Москву. Ранее флагманская авиакомпания Saudia Airlines сообщила, что начнет выполнять полеты по маршруту Эр-Рияд - Москва с октября этого года. Международный аэропорт Шереметьево добавил в расписание рейсы Saudia Airlines в саудовскую столицу. Согласно данным на сайте аэропорта, полеты запланированы с 15 по 25 октября и будут выполняться пять раз в неделю.

Авиасообщение между Россией и Саудовской Аравией было прервано в 2020 году на фоне пандемии коронавируса. После отмены строгих ограничений прямые рейсы между странами не были возобновлены из-за низкого спроса на туристические поездки.

В мае этого года Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что Саудовская Аравия впервые вошла в тройку крупнейших зарубежных рынков российского въездного туризма. В первом квартале 2019 года Россию посетили всего 210 саудовских граждан. В первом квартале 2025 года их число увеличилось в 47 раз - до 9,9 тыс. Королевство также стало абсолютным лидером по темпам роста въездного турпотока в Россию (+65,2% по сравнению с первым кварталом 2024 года). Сейчас граждане Саудовской Аравии прилетают в Россию стыковочными рейсами через ОАЭ.