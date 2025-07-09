Эксперт Питилью: Лула да Силва не уступит Трампу и даст ответ на пошлины США

Президент Соединенных Штатов испытывает сильное недовольство укреплением БРИКС и ролью Бразилии, поэтому он пытается настроить предпринимателей и финансовую элиту против президента, считает специалист

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 10 июля. /ТАСС/. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва даст твердый ответ на действия руководства США, которое ранее объявило о введение тарифов в размере 50% на поставки бразильских товаров. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС выразил бразильский историк и политолог Жуан Питилью.

"Думаю, президент Лула [да Силва] не отступит от своего внешнеполитического курса, и тем более не пойдет ни на какие уступки или компромиссы в отношении бывшего президента [Бразилии Жаира] Болсонару", - сказал эксперт. Ранее президент США Дональд Трамп направил бразильскому лидеру письмо, где, помимо уведомления о пошлинах, подверг критике действия властей Бразилии в отношении бывшего главы государства. По мнению американского лидера, у Бразилиа нет оснований привлекать экс-президента к ответственности. "Все действия бразильской судебной системы в отношении Болсонару осуществляются в рамках закона", - прокомментировал Питилью слова главы Белого дома.

На взгляд аналитика, Трамп неслучайно решил ввести тарифы именно в отношении Бразилии. "Трамп испытывает сильное недовольство укреплением БРИКС и ролью Бразилии [в сообществе]. Он знает, что Лула да Силва является одним из приверженцев отказа от использования доллара США в международной торговле. Поэтому Трамп пытается [тарифными мерами] настроить бразильских предпринимателей и финансовую элиту против президента", - пояснил специалист.

Питилью добавил, что руководство республики "будет действовать осмотрительно, однако все же поднимет вопрос о взаимном характере пошлин". "Считаю, что бразильское правительство способно перенаправить этот экспорт в другие страны и регионы, и тем самым снизить эффект от этих пошлин", - заключил он.

Ранее Трамп объявил о введении пошлин на бразильскую продукцию с 1 августа. Против Болсонару в настоящее время ведется расследование по подозрению в попытке переворота против Лулы да Силвы в конце 2022 года. Политика могут осудить уже к октябрю.