"СберНПФ" назвал частые ошибки россиян при формировании долгосрочных накоплений

Как отметила исполнительный директор Алла Пальшина, самыми распространенными ошибками являются поздний старт накоплений, отсутствие четко сформулированных финансовых целей, преждевременное снятие средств и игнорирование инфляции

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Большинство россиян совершают ошибки при формировании долгосрочных накоплений, что затрудняет обеспечение стабильного дохода после выхода на пенсию. Такое мнение высказала ТАСС исполнительный директор "СберНПФ" Алла Пальшина.

Она отметила, что самыми распространенными ошибками россиян является поздний старт накоплений, отсутствие четко сформулированных финансовых целей, преждевременное снятие средств и игнорирование инфляции. В "СберНПФ" отмечают, что даже в условиях умеренной инфляции в 5% покупательная способность денег за 20-25 лет сокращается вдвое. "Чем позже человек начинает копить, тем больше усилий потребуется, чтобы компенсировать упущенное", - указала Пальшина.

Когда человек просто откладывает "на будущее", без конкретной цели и сроков, накопления идут хаотично и легко расходуются на неотложные потребности, пояснила она. "В итоге к завершению карьеры не будет ни достаточной суммы, ни плана действий", - отметила Пальшина.

Формирование долгосрочных накоплений

"СберНПФ" рекомендует заранее определить необходимую сумму, исходя из планируемого уровня жизни и сформировать резерв на случай непредвиденных расходов - не менее 3-6 месяцев от ежемесячных трат. Этот резерв должен храниться в доступных и надежных инструментах, рассказала Пальшина.

Для минимизации рисков и сохранения покупательной способности накоплений в "СберНПФ" советуют использовать диверсифицированный подход. В частности, распределять средства между банковскими продуктами, инвестиционными инструментами и программой долгосрочных сбережений (ПДС) с государственной поддержкой. Также есть возможности использования налоговых льгот при участии в ПДС, добавила она.