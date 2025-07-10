"Известия": более 30 регионов неэффективно использовали инфраструктурные кредиты

Среди регионов с самым низким уровнем поступлений в казну Счетная палата выделила Астраханскую, Новосибирскую и Саратовскую области, Еврейскую автономную область и Бурятию, отмечает издание

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Порядка 32 регионов РФ неэффективно использовали предоставленные властями инфраструктурные бюджетные кредиты и не достигли поставленных целей в проектах. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на отчет Счетной палаты (СП).

Так, в период с 2021 год по 2024 год правительство РФ выделило регионам инфраструктурные бюджетные кредиты на сумму 678 млрд рублей, в 2025-м - 300 млрд рублей. 32 субъекта РФ получили в займы 365 млрд рублей, однако планы по доходам от запуска проектов за счет кредитов не выполнены.

Отмечается, что среди регионов с самым низким уровнем поступлений в казну СП выделила Астраханскую, Новосибирскую, Саратовскую области, Еврейскую автономную область, а также Бурятию.

Как подчеркнули газете в СП, регионам придется заплатить проценты, если они не достигли заявленных результатов и не вернули вовремя выделенные кредиты. Так, это может привести к подорожанию строительства.