Большинство гостиниц и турбаз в турзоне "Ворота Байкала" построят к 2028 году

В частности, в турзоне намерены построить отели более чем на 2 тыс. номеров, отметила замминистра экономического развития и промышленности региона Светлана Васильева

ИРКУТСК, 10 июля. /ТАСС/. Большую часть объектов размещения туристов в особой экономической зоне "Ворота Байкала" в Иркутской области планируется ввести в эксплуатацию к 2028 году. Об этом сообщила ТАСС заместитель министра экономического развития и промышленности региона Светлана Васильева.

"Проектами [резидентов] предполагается поэтапный ввод в эксплуатацию объектов туристской инфраструктуры, запуск большинства проектов ожидается к 2028 году", - сказала она, отвечая на вопрос о строительстве объектов размещения туристов.

Всего в турзоне планируется построить отели более чем на 2 тыс. номеров, а также модульные гостиницы, турбазы и другие места размещения гостей - это еще порядка 5 тыс. мест. Сейчас в турзоне, которая строится с 2007 года, создано 195 мест размещения: двое резидентов в 2025 году ввели в эксплуатацию 36 модульных некапитальных гостиниц. В стадии строительства находятся турбаза на 64 места, гостиница на 16 мест, ряд гостевых домов.

В турзоне сейчас зарегистрированы 28 резидентов, они планируют вложить в строительство туристической инфраструктуры 15,4 млрд рублей.

Особая экономическая зона "Ворота Байкала" расположена на площади почти 768 га в Слюдянском районе Иркутской области. В нее входит в том числе город Байкальск, который, как заявил президент РФ Владимир Путин, после ликвидации отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината и реализации планов по развитию территории должен стать визитной карточкой внутреннего экологического туризма.

В турзоне действует нулевая процентная ставка по налогу на имущество и налогу на землю. Якорным резидентом является горнолыжный курорт "Гора Соболиная". Это резидент, у которого уже есть действующая инфраструктура.