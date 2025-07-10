Росатом почти вдвое увеличит объем производимых для авиаотрасли композитов

Значительный рост ожидают и в следующие годы, сообщил гендиректор Композитного дивизиона госкорпорации Александр Тюнин

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Объем композитных материалов, которые производит Росатом для авиационной отрасли, в 2025 году вырастет почти в два раза - до 385 тонн. Значительный рост ожидается и в следующие годы, сообщил на стенде ТАСС во время "Иннопрома" гендиректор Композитного дивизиона Росатома Александр Тюнин.

"Если говорить про тоннаж всех видов материалов, поставляемых в авиационную отрасль - это и углеродные волокна, которые мы производим, ткани, рубленное волокно - то итог 2024 года - 211 тонн во всех применениях. План на 2025 год - это порядка 385 тонн. То есть практически в два раза мы ожидаем увеличения потребления. И дальше по мере реализации утвержденных правительством программ по авиационной технике, беспилотным летательным аппаратам, этот рост каждый год будет очень существенный", - сказал Тюнин.

Он отметил, что традиционно драйверами развития композитной промышленности являются авиационная отрасль, энергетика и, в частности, ветроэнергетика, а также строительная отрасль и судостроение. "Композит позволяет работать до 100 лет и более, не подвергаясь никаким воздействиям от воды. Поэтому эксплуатационное обслуживание композитных судов дешевле, позволяет сокращать серьезные затраты", - добавил Тюнин.

В части авиационной техники собеседник агентства также отметил, что композиты позволяют сократить вес объекта, повысить топливную эффективность, а в случаях с электромобилями - повысить дальность пробега.

Выставка "Иннопром-2025" проходит в Екатеринбурге 7-10 июля, ее темой стало "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв". Страной-партнером выставки выступает Саудовская Аравия, представители российского бизнеса смогут провести встречи с торгпредами РФ в 37 зарубежных странах на бирже контактов. ТАСС - генеральный информационный партнер.