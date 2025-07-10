Росатом планирует масштабировать производство углеволокна для поддержания спроса

Увеличить объем продукции планируют в шесть раз, сообщил гендиректор Композитного дивизиона госкорпорации Александр Тюнин

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Росатом готов увеличить производство углеродного волокна в шесть раз и удвоить производство стекловолокна для того, чтобы поддержать быстрорастущий спрос на эти композиты. Об этом сообщил на стенде ТАСС во время "Иннопрома" гендиректор Композитного дивизиона Росатома Александр Тюнин.

"Наша следующая задача - масштабировать в шесть раз наше производство углеродного волокна и в два раза производство стекловолокна с тем, чтобы поддержать быстрорастущий спрос", - сказал Тюнин.