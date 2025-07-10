Банки РФ во II квартале выдали более чем на треть больше кредитных карт

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Рост выдач кредитных карт во втором квартале 2025 года составил 39% в сравнении с первым кварталом того же года. При этом пик пришелся на май, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Сравни" (есть у ТАСС).

"По данным "Сравни", число выдач кредитных карт во втором квартале 2025 года выросло на 39% по сравнению с первым кварталом 2025 года. Пиковый показатель выдач был зафиксирован в мае 2025 года, что свидетельствует о постепенном восстановлении активности потребителей на рынке кредитных продуктов", - отмечается в исследовании.

Эксперты маркетплейса при оформлении кредитных карт советуют использовать льготный период. "Большинство карт предоставляет 50-100 дней без процентов, но для сохранения этой льготы необходимо погасить задолженность полностью и вовремя. Несвоевременная оплата приведет к начислению высоких процентов", - указали в "Сравни".

Также эксперты советуют избегать снятия наличных и переводов, так как эти операции, как правило, не входят в льготный период и сопровождаются высокими комиссиями. Кроме того, лучше следить за платными услугами, подключенными к карте, в том числе оповещение по смс. Избежать перерасходов и просрочек по кредитной карте помогут установка лимитов и автопогашения задолженности, уточняют в "Сравни".