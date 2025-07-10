Клепач не исключил снижения ключевой ставки ЦБ до 15-16% к концу года

Об этом главный экономист ВЭБ.РФ сообщил на выставке "Иннопром" в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Ключевая ставка Банка России может снизиться до 15-16% к концу текущего года. Об этом сообщил ТАСС в кулуарах выставки "Иннопром", которая проходит в Екатеринбурге, главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач.

"Раньше заявляли, что они снизят ставку. Есть вопрос - до какого уровня. То, что они выстраивали коридор, - это означает, что где-то до 18%. Но я думаю, что все-таки, учитывая, что экономика тормозится, и позицию бизнеса, наверное, снизят до 15-16% к концу года", - сказал он, добавив, что "перегрева" экономики не было.

Выставка "Иннопром-2025" проходит в Екатеринбурге 7-10 июля, ее темой стало "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв". Страной-партнером выставки выступает Саудовская Аравия, представители российского бизнеса смогут провести встречи с торгпредами РФ в 37 зарубежных странах на бирже контактов. ТАСС - генеральный информационный партнер.