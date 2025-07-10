Эксперт Бухвалов: каждая вторая купленная машина к 2035 году будет электрокаром

Одним из ключевых факторов, который влияет на стоимость таких машин, является батарея, поэтому в "Росатоме" активно занимаются разработкой технологий, которые должны привести не только к увеличению емкости аккумулятора, но и его удешевлению

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Половину всех покупаемых машин к 2035 году составят электрокары. Уже к концу этого года ожидается, что доля продаж в мире составит 30%, сообщил на стенде ТАСС во время "Иннопрома" директор бизнес-направления "Электромобильность" АО "ТВЭЛ" (управляющая компания топливного дивизиона "Росатома") Александр Бухвалов.

"Мы внимательно следим за теми трендами, которые происходят в мире. <…> По итогам 2025 года в лидирующих странах доля продаж электромобилей уже составит больше 30%. И мы прогнозируем, что к 2035 году в среднем по миру продажи электромобилей превысят 50%", - сказал он.

По словам Бухвалова, это существенным образом скажется на стоимости - автомобили станут доступнее. Одним из ключевых факторов, который влияет на стоимость электрокаров, является батарея, поэтому в Росатоме активно занимаются разработкой технологий, которые должны привести не только к увеличению емкости аккумулятора, но и его удешевлению.

Выставка "Иннопром-2025" проходит в Екатеринбурге 7-10 июля, ее темой стало "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв". Страной-партнером выставки выступает Саудовская Аравия, представители российского бизнеса смогут провести встречи с торгпредами РФ в 37 зарубежных странах на бирже контактов. ТАСС - генеральный информационный партнер.