Украине требуется в среднем около $3 млрд внешней поддержки в месяц

По данным НБУ, бюджетные расходы за первые пять месяцев 2025 года выросли на 28% по сравнению с запланированным уровнем

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Украина нуждается во внешней финансовой помощи в размере около $3 млрд в месяц, не считая поставок вооружений и военной техники, чтобы продолжать конфликт с Россией. Это следует из данных Национального банка Украины (НБУ), с которыми ознакомился ТАСС.

НБУ представил в том числе сведения о состоянии резервов и уровне бюджетного дефицита страны в первой половине текущего года. Фактические объемы внешней финансовой помощи в этот период колебались от $1,7 млрд до $4 млрд в месяц, в феврале Киев вообще не получил помощи извне. Украине приходится закрывать возникающие бреши за счет использования резервов - около $3 млрд в феврале. В марте и апреле объем внешней помощи составлял около $4 млрд в месяц, что позволило несколько нарастить резервы, однако уже в мае, когда Киев получил от союзников лишь около $1,7 млрд, они сократились на $2,2 млрд.

Согласно данным банка, бюджетные расходы Украины за первые пять месяцев 2025 года выросли на 28% по сравнению с запланированным уровнем (в январе - мае 2024 года рост на 10%), главным образом на оборону и социальные выплаты. В результате для удовлетворения бюджетных потребностей в июне Киеву потребовалось уже около $4 млрд внешней помощи.

Таким образом, только финансовая поддержка Украины обходится Западу примерно в $36 млрд в год. Военная помощь - поставки техники, снаряжения, боеприпасов - обходятся примерно в сопоставимую сумму.