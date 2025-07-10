В ГД предлагают давать скидки семейным парам на места для поцелуев в кинотеатрах

Различные материальные и символические меры поддержки, направленные на укрепление семейных союзов, позволят государству формировать позитивное восприятие создания семьи, считает вице-спикер Госдумы Владислав Даванков

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") направил обращение министру культуры РФ Ольге Любимовой, в котором предлагает ввести для семейных пар скидки на так называемые места для поцелуев в кинотеатрах и покрывать расходы последних на скидки за счет государства. Документ есть в распоряжении ТАСС.

В письме депутат указал, что принятие различных материальных и символических мер поддержки, направленных на укрепление семейных союзов, позволяет государству формировать позитивное восприятие создания семьи. Одной из таких символических мер может стать развитие формата семейного отдыха в кинотеатрах, отметил Даванков.

"Особое внимание у граждан вызывают так называемые места для поцелуев (чаще всего последние ряды зрительных залов), воспринимаемые как символ романтического уединения. <…> В целях повышения привлекательности таких мест и в целом укрепления престижа семейных союзов считаю целесообразным рассмотреть возможность введения компенсационного механизма для кинотеатров за счет покрытия расходов, связанных с предоставлением скидок семейным парам при покупке билетов на места для поцелуев. Таким образом, государство будет компенсировать кинотеатрам расходы для предоставления скидок гражданам на места для поцелуев", - указал вице-спикер Госдумы в письме.

По словам Даванкова, эта мера станет символическим подтверждением государственной поддержки традиционных семейных ценностей, а также дополнительным стимулом для посещения кинотеатров супружескими парами и молодыми семьями, что, в свою очередь, будет способствовать укреплению браков и улучшению демографии.

"Кроме того, данная инициатива может способствовать увеличению посещаемости кинотеатров на фоне снижения интереса к ним. По данным СМИ, в первом квартале 2025 года число проданных билетов в российских кинотеатрах оказалось самым низким за последние три года", - добавил парламентарий.

В письме он просит министра рассмотреть возможность реализации данной инициативы и в случае поддержки поручить профильным департаментам Министерства культуры РФ совместно с профильными органами исполнительной власти ее реализовать.