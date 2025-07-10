На "Иннопроме" представили новую систему обезличивания промышленных данных

Об этом сообщил генедиректор ГК "Цифра" Михаил Аронсон

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Группа компаний "Цифра" в рамках международной промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге представила новую систему для обезличивания промышленных данных. Об этом сообщил генеральный директор ГК "Цифра" Михаил Аронсон на стенде ТАСС на выставке "Иннопром".

"Раньше применение искусственного интеллекта в промышленности было неотделимо от конкретных физико-химических процессов, поэтому такие решения невозможно было масштабировать: ИИ разрабатывался под определенные производственные процессы. Мы приехали продемонстрировать наше новое изобретение - специальный шлюз, который позволяет собирать конфиденциальные данные, обезличивать их и передавать наверх. Это позволит получить качественные датасеты, которые в дальнейшем могут использоваться для обучения моделей искусственного интеллекта разными ИТ-компаниями и тем самым обогащать дальше промышленность. Это основная мысль, о которой мы говорим сегодня на нашем стенде", - сказал он.

По словам Аронсона, применение технологий "Цифры" в качестве базы для создания единой государственной платформы промышленных данных позволит существенно ускорить запуск платформы, обеспечить непрерывный сбор с любых типов оборудования и анализ данных в разрезе отраслей, тем самым заложив основу для внедрения передовых ИИ технологий.

Через несколько лет после запуска платформы в стране может сформироваться достаточно большая и разнородная база обезличенных производственных данных, чтобы создавать многофункциональных цифровых советчиков. "В этой связи у нас уже есть технологии для реализации всей цепочки работы с промышленными данными", - добавил гендиректор ГК "Цифра".

Выставка "Иннопром-2025" проходит в Екатеринбурге 7-10 июля, ее темой стало "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв". Страной-партнером выставки выступает Саудовская Аравия, представители российского бизнеса смогут провести встречи с торгпредами РФ в 37 зарубежных странах на бирже контактов. ТАСС - генеральный информационный партнер.