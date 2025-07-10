СберСтрахование: россияне готовы потратить на покупку авто 1,5 млн рублей

Большинство респондентов хотели бы купить подержанный автомобиль, следует из опроса

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Россияне в среднем готовы потратить на покупку автомобиля около 1,5 млн рублей, это на 35% больше, чем в прошлом году. Такие результаты показал опрос, проведенный СберСтрахованием.

Согласно опросу, имеющему в распоряжении ТАСС, большинство (80% респондентов) хотели бы купить подержанный автомобиль и в среднем планируют потратить на покупку 762 тыс. рублей. Приобрести новое авто планируют 12% водителей. Они готовы значительно большим тратам - до 2,1 млн рублей. Еще 8% участников опроса не смогли определиться, какой вариант им больше подходит.

Выбор марки

Купить отечественный автомобиль под маркой Lada хотели бы 16% россиян. На втором месте по популярности - японская Toyota (8%), следом идут Kia (8%), Renault и Hyundai (по 7%).

Главные факторы при выборе автомобиля для россиян: соотношение цены и качества (64%), мощность двигателя (38%), практичность и удобство (21%), а также надежность и прочность (16%). Наименее значимы для участников опроса оказались дизайн (4%) и престиж марки машины (2%). При этом большинство россиян предпочитают седаны, в них заинтересованы 47% респондентов, затем идут универсалы (18%), внедорожники (10%) и кроссоверы (8%). Меньше всего интересны участникам опроса купе и минивэны, их указали по 1% респондентов.

Разброс по городам

Как показал опрос, больше всего людей, планирующих купить машину, среди жителей Севастополя (16%), Омска (13%) и Пензы (12%). Меньше других заинтересованы в смене транспортного средства водители из Махачкалы, Перми (по 6%) и Казани (5%). При этом почти каждый четвертый россиянин (24%) планирует покупать авто в кредит, а 58% из них хотят оформить заем сроком на один - два года.

Причины смены авто

Чаще всего приобрести новый автомобиль водители хотят из-за большого пробега у старой машины (так ответили 41% из автолюбителей) и возраста транспортного средства (40%). При этом 49% респондентов, планирующих обновить машину в ближайшие полгода, заявили, что ездят на своем нынешнем авто уже семь - десять лет. А 24% автолюбителей сообщили, что водят одну машину на протяжении 11-15 лет, еще 13% водителей - более 16 лет. Чаще, раз в четыре - пять лет, меняют авто 12% респондентов, а каждые один - три года - 2% россиян.

В опросе приняли участие 8 тыс. респондентов из 37 городов с населением более 500 тыс. человек.