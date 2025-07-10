"Работа.ру": 59% россиян для комфорта летом хотели бы сократить рабочий день

При этом на уменьшение зарплаты оказались готовы 32% респондентов, говорится в исследовании сервиса

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Больше половины россиян хотели бы, чтобы в РФ летом был сокращен рабочий день, также 32% россиян согласны на меньшую зарплату ради сокращенного рабочего дня летом. Об этом свидетельствуют результаты исследования "Работы.ру", которые имеются в распоряжении ТАСС.

В исследовании приняли участие более 3,3 тыс. человек.

"59% опрошенных россиян поделились, что для большего комфорта летом хотели бы сократить рабочий день. 47% респондентов - за удаленный формат, 39% считают, что оптимально будет не работать, если температура превышает 30 градусов. 17% выступают за более раннее начало и конец рабочего дня, в то время как 12% предпочли бы не выходить на работу в условиях ливней и гроз", - говорится в итогах исследования.

Кроме того, 9% хотели бы более длительный перерыв в середине дня, а 6% поддерживают более позднее начало и конец рабочего дня. При этом 19% респондентов не нужен особенный режим работы летом.

Среди тех, кто желал бы сокращения рабочего дня, 44% опрошенных отметили, что хотели бы сократить его на два часа, 27% - на час, 14% - на четыре часа и 12% - на три часа.

Аналитики выяснили, что треть респондентов готовы пожертвовать частью дохода ради сокращенного рабочего дня летом. В частности, 74% готовы отказаться до 10% своего дохода ради возможности сократить рабочий день, 17% - от 10% до 20%. 3% участников готовы пойти на уменьшение зарплаты в размере от 21% до 30%.