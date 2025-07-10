Клепач не исключил банкротств части застройщиков на фоне высоких ставок

Такое мнение главный экономист ВЭБ.РФ высказал на выставке "Иннопром"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач не исключил банкротств строительных компаний в условиях высоких ставок Банка России. Такое мнение он высказал ТАСС в кулуарах выставки "Иннопром".

"Мы видим, что в строительстве отрицательная динамика, и застройщики в условиях дорогих денег. Часть из них, видимо, обанкротится", - сказал Клепач.

Выставка "Иннопром-2025" проходит в Екатеринбурге 7-10 июля, ее темой стало "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв". Страной-партнером выставки выступает Саудовская Аравия, представители российского бизнеса смогут провести встречи с торгпредами РФ в 37 зарубежных странах на бирже контактов. ТАСС - генеральный информационный партнер.