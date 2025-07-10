Эксперт Бухвалов: низкое разнообразие электрокаров тормозит их развитие в РФ

Новые проекты, такие как "Атом", существенно будут исправлять эту ситуацию, считает директор бизнес-направления "Электромобильность" АО "ТВЭЛ"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Небольшое разнообразие электрокаров, которое представлено сейчас на рынке России, тормозит развитие этого транспорта в стране. Такое мнение выразил на стенде ТАСС во время "Иннопрома" директор бизнес-направления "Электромобильность" АО "ТВЭЛ" (управляющая компания топливного дивизиона "Росатома") Александр Бухвалов.

"Что, на мой взгляд, сегодня тормозит в России развитие электромобилей, это количество моделей для выбора покупателей. То есть, на самом деле, если автомобили с двигателями внутреннего сгорания сегодня представлены на рынке очень широко, то количество электромобилей сегодня не такое большое", - сказал он.

Новые проекты, такие как "Атом", существенно будут исправлять эту ситуацию, считает эксперт. Электромобиль даст возможность выбора для потребителей. "Атом" разрабатывается с 2021 года, в мае 2023 года в Москве был представлен первый функциональный прототип. Электромобиль с запасом хода в 500 км сможет разогнаться до 100 км/ч за 8 секунд.

Выставка "Иннопром-2025" проходит в Екатеринбурге 7-10 июля, ее темой стало "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв". Страной-партнером выставки выступает Саудовская Аравия, представители российского бизнеса смогут провести встречи с торгпредами РФ в 37 зарубежных странах на бирже контактов. ТАСС - генеральный информационный партнер.