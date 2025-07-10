"Авито Работа": треть россиян регулярно используют нейросети для рабочих задач

Наиболее часто возможности ИИ в повседневной работе используют топ-менеджеры, говорится в исследовании

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Искусственный интеллект и нейросети все активнее внедряются в профессиональную деятельность россиян, каждый третий сотрудник в РФ периодически применяет такие технологии в своей работе. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса "Авито Работа", которое имеется в распоряжении ТАСС.

В опросе приняли участие 6 тыс. человек.

"28% опрошенных периодически применяют такие технологии в своей работе. Наиболее часто возможности нейросетей в повседневной работе используют топ-менеджеры (19%), старшие специалисты (13%) и неквалифицированные рабочие (10%). Также ежедневное использование больше характерно для молодых респондентов в возрастных группах 18-24 лет (17%) и 25-34 лет (12%)", - говорится в итогах исследования.

Отмечается, что самые распространенные задачи, которые пользователи решают, связаны с генерацией текстовых материалов и идей (35%), созданием визуального контента (26%), переводом текстов (25%), анализом и обработкой данных (23%), помощью в обучении (22%), планированием и организацией задач (16%), также 15% автоматизируют с его помощью рутинные операции.

"Различные цифровые помощники уже сегодня трансформируют и автоматизируют рабочие процессы. Особенно показательно, что среди руководства и старших специалистов каждый второй отмечает реальное снижение рутинной нагрузки и рост производительности благодаря внедрению искусственного интеллекта. Интересно, что 69% сотрудников, использующих ИИ в профессиональной деятельности, ощущают поддержку работодателя в использовании таких технологий, причем чаще всего об этом сообщали руководители (75%)", - отметил директор HR-Tech "Авито работы" Дмитрий Королев.

В качестве преимуществ использования искусственного интеллекта большинство респондентов называют снижение объема рутинной и монотонной работы (44%), рост производительности и скорости выполнения задач (43%). Кроме того, умные алгоритмы помогают упрощать анализ данных и принятие решений (33%), способствуют обучению и саморазвитию (30%) и освобождают ресурсы для более творческих и стратегических задач (22%).

Согласно итогам исследования, почти половина (49%) работающих россиян, взаимодействующих с искусственным интеллектом, признают, что пользуются им на базовом уровне - чаще всего по готовым шаблонам и подсказкам. Уверенно владеют этими технологиями около трети (32%) опрошенных, применяющих ИИ в работе, и только 8% настраивают эти технологии под себя.

Как выяснили аналитики, 57% пользователей скорее доверяют ответам нейросетей, но предпочитают их перепроверять, а 22% воспринимают ИИ как вспомогательный инструмент и проверяют полученные данные вручную. Только 15% полностью полагаются на результаты от ИИ без дополнительной проверки.