ФПИ: применяемые в СВО технологии ИИ в будущем задействуют в гражданской сфере

Широкое внедрение БПЛА с нейросетями станет практически неизбежно, считает руководитель Центра искусственного интеллекта Фонда перспективных исследований Руслан Бакеев

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Технологии искусственного интеллекта (ИИ), применяющиеся Россией в спецоперации, в будущем будут задействованы в гражданской сфере. Об этом ТАСС заявил руководитель Центра искусственного интеллекта Фонда перспективных исследований (ФПИ) Руслан Бакеев.

"Мы видим, что ходе СВО сейчас ведется апробация и применение дронов с искусственным интеллектом. Безусловно, в будущем наработки и решения, успешно примененные на фронте, будут востребованы в гражданских целях, естественно, в адаптированном варианте. Технологии ИИ относятся к так называемым сквозным технологиям, то есть таким технологиям, которые не связаны с конкретной сферой или продуктом, а используются для решения многих задач в области обороны и безопасности, экономике и социальной сфере. Трансфер технологий возможен в обе стороны", - сказал Бакеев.

Эксперт также прокомментировал перспективы развития рынка отечественных беспилотных авиационных систем (БАС) в ближайшие годы. "Сегодня технологии ИИ неразрывно связаны с данными. Поэтому прежде всего стоит ожидать расширение номенклатуры сенсоров БАС, обеспечивающее возможность их применения в самых разных условиях в режиме 24/7, а также увеличение бортовых вычислительных возможностей. С другой стороны, максимальная автоматизация дает возможность отказаться от необходимости пилота/оператора, находиться внутри изделия или быть постоянно с ним на связи, что в свою очередь дает новые возможности для инженеров и/или конструкторов с точки зрения облика системы. Уверен, что в ближайшем будущем мы увидим оригинальные решения, которые нас удивят", - отметил Бакеев.

Согласно мнению специалиста, широкое внедрение беспилотных аппаратов с ИИ в России в ближайшем будущем станет практически неизбежно. "Действительно, сегодня появляется все больше публикаций, связанных с применением беспилотных аппаратов, в том числе оснащенных разными средствами автоматизации с использованием технологий машинного обучения. Скорость технологического развития, а также массовость применения беспилотников различных форм факторов, свидетельствуют о том, что массовое внедрение технологий ИИ лишь вопрос времени", - подчеркнул эксперт.