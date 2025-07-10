Челябинские производители спортивного оборудования запланировали создать кластер

Первые переговоры состоялись

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Промышленный кластер по производству спортивного оборудования запланировали создать челябинские предприятия, основываясь на опыте подобного объединения, расположенного в соседней Свердловской области. Состоялись первые переговоры, сообщил на стенде ТАСС на выставке "Иннопром" предприниматель, вице-президент объединения "Опора России" Артем Артемьев.

"Мы видим, что в Свердловской области есть свой спортивный кластер. Мы хотим такой же проект в Челябинской области реализовать с поправкой на специфику наших предприятий. Будем использовать опыт свердловских коллег", - сказал он.

Он пояснил, что занимается производством спортивного инвентаря и оборудования больше 20 лет, 10 лет был председателем челябинского регионального отделения "Опоры России". Поэтому Артемьеву известны региональные компании, которые готовы в такой кластер войти, также есть контакт с местными властями. "Мы обсудили эту идею, получили одобрение, начинаем работу по этому проекту", - уточнил предприниматель.

Он рассказал, что кластер будет заниматься выпуском, в первую очередь, тренажеров, гирь, гантелей. Основными преимуществами кластера для его участников станет коллективный доступ к станкам, "на которых предприниматель без больших инвестиций сможет делать собственную продукцию". Также участники кластера смогут обмениваться опытом, совместно проводить НИОКР, заниматься маркетингом.

По словам Артемьева, создание и развитие подобных кластеров будет способствовать развитию отрасли производства спортивного оборудования, а также импортозамещению.

Выставка "Иннопром-2025" проходит в Екатеринбурге 7-10 июля, ее темой станет "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв". Страной-партнером выставки выступит Саудовская Аравия, представители российского бизнеса смогут провести встречи с торгпредами РФ в 37 зарубежных странах на бирже контактов. ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия.