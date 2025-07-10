Запущено первое в РФ производство комплектующих для гранулирования полимеров

Выпускает комплектующие предприятие "Томскнефтехим"

ТОМСК, 10 июля. /ТАСС/. Комплектующие для узлов резки экструдера - фильеры и ножи, используемые в процессе гранулирования полимеров, разработали на предприятии "Томскнефтехим" (томское предприятие "Сибура"). Это первое в России производство таких комплектующих, они в 2-3 раза превышают показатели импортных аналогов, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

В компании пояснили, что фильеры и ножи - это ключевые элементы в конструкции гранулятора, от которых напрямую зависят стабильность производственного процесса и конечные характеристики гранул полимеров. Ранее их заказывали за рубежом, однако в последние годы возникла потребность в собственном производстве. "Решения, разработанные на предприятии, демонстрируют повышенные эксплуатационные характеристики и уже используются не только на собственных мощностях, но и на других предприятиях "Сибура" в рамках программы импортозамещения. Ножи, изготовленные с применением технологий порошковой металлургии, позволяют существенно продлить срок службы оборудования: ресурс ножей, выполненных из вакуумно спеченных твердосплавных материалов, в 2-3 раза превышает показатели импортных аналогов", - сказано в сообщении.

Особенностью разработок предприятия стало применение разборной конструкции фильер, что позволяет производить замену только износных элементов, существенно снижая стоимость владения оборудованием. Инженерные решения создаются при участии специалистов Томского политехнического университета (ТПУ) - совместно модернизируются сплавы, совершенствуются конструкции и методы обработки.

Производство ножей и фильер на "Томскнефтехиме" выделено в отдельное направление с фокусом на развитие компетенций, технологическую независимость и экономическую эффективность. В ближайшие месяцы планируется увеличение объема выпуска для удовлетворения запросов других предприятий "Сибура".

"Сегодня мы закрываем собственную потребность в этих изделиях и выходим на кооперацию: первая партия уже была направлена в адрес "Казаньоргсинтеза", планируется запуск поставок на "Запсибнефтехим", - отметил заместитель главного инженера "Томскнефтехима" Виталий Муймаров.

"Сибур" - крупнейшая вертикально интегрированная газоперерабатывающая и нефтехимическая компания России, объединяющая ряд производственных площадок в различных регионах РФ. Она реализует продукцию потребителям в топливно-энергетическом комплексе, автомобилестроении, строительстве, производстве товаров повседневного спроса, химической и других отраслях.