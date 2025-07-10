ЕЭК ожидает рост валового сбора основных видов растениеводства в 2025 году

В то же время сохранится низкий уровень самообеспеченности по фруктам, сообщила министр по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Гоар Барсегян

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Валовой сбор основных видов продукции растениеводства должен увеличиться в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в текущем году. Об этом сообщила член коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Гоар Барсегян в интервью "Российской газете".

"По нашим оценкам, в 2025 году ожидается рост валового сбора основных видов продукции растениеводства", - сказала она.

При этом министр отметила, что в то же время сохранится низкий уровень самообеспеченности по фруктам (не более 48%). По картофелю этот показатель составит порядка 97%, а по овощам останется на уровне 2024 года.

"Вопросы обеспечения жизненно важными сельскохозяйственными товарами являются приоритетной задачей для Союза (ЕАЭС - прим. ТАСС). В целом сейчас собственным производством мы обеспечиваем потребности Союза почти на 92%. Но у нас большой потенциал роста. И в рамках "пятерки" мы думаем об усилении мер, чтобы полностью обеспечить население продовольствием", - сказала Барсегян.