Рынок лизинга легковых авто в России за пять месяцев упал на 32,9%

В пятерку наиболее популярных в корпоративных автопарках лизинговых автомобилей вошли Lada, Chery, Haval, Geely и Belgee

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Объем рынка новых легковых авто и машин с пробегом в РФ за январь - май 2025 года снизился на 32,9%, до 55 тыс. единиц. В этот период 57,7% оформленных в лизинг новых и подержанных легковых авто пришлось на марки из КНР (с учетом Belgee), а 23,8% - на отечественные, говорится в совместном исследовании "Газпромбанк автолизинга" и маркетингового агентства НАПИ (материалы есть в распоряжении ТАСС).

"По данным "Газпромбанк автолизинга" и маркетингового агентства НАПИ, по итогам января - мая 2025 года рынок лизинга новых и подержанных легковых автомобилей упал на 32,9% в штуках, в мае - на 41,5% (в штуках). <…> С начала 2025 года (январь - май) представители бизнеса приобрели в лизинг 55,5 тыс. легковых автомобилей (43,9 тыс. новых и 11,6 тыс. с пробегом) по сравнению с 82,7 тыс. годом ранее (71,3 тыс. новых, 11,4 тыс. с пробегом)", - сказано в исследовании.

"По итогам пяти месяцев текущего года 57,7% оформленных в лизинг новых и подержанных легковых автомобилей пришлось на марки из КНР (с учетом Belgee), а 23,8% - на отечественные. В мае - 57,9% и 26,2% соответственно", - следует из данных сообщения.

В указанный период в пятерку наиболее популярных в корпоративных автопарках лизинговых автомобилей вошли марки Lada (23% лизинговых продаж), Chery (8,8%), Haval (6,6%), Geely (6,6%) и Belgee (6,5%).

По результатам января - мая на долю электромобилей и подключаемых гибридов пришлось 4,1% реализованных в лизинг легковых транспортных средств (3,9% годом ранее).