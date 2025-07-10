"Почта России" станет полигоном для отработки методов киберзащиты

Как ожидается, это "придаст мощный импульс развитию индустрии кибербезопасности в России"

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Российские компании из сферы кибербезопасности и "Почта России" договорились использовать опыт, полученный в ходе реализации проекта обеспечения киберустройчивости почтового оператора, в других компаниях. Об этом ТАСС сообщили в группе компаний "Солар" - одном из подписантов соглашения, другие стороны - Positive Technologies и "Лаборатория Касперского".

"Таким образом, "Почта России" становится своеобразным полигоном для отработки эффективных методов построения киберустойчивости. В будущем к соглашению смогут присоединиться другие вендоры и поставщики решений и сервисов в области информационной безопасности", - сказали в "Соларе".

Согласно подписанному документу, стороны будут вместе работать над формированием подходов к построению комплексной системы информационной безопасности, разрабатывать многофункциональные решения, объединять лучшие практики. При этом компании-подписанты рассчитывают, что "их взаимодействие придаст мощный импульс развитию индустрии кибербезопасности в России".

На конференции ЦИПР в начале июня был презентован новый проект, согласно которому порядка 20 компаний отрасли кибербезопасности России впервые масштабно объединятся для того, чтобы в течение 3 лет выстроить киберзащиту "Почты России" на всей территории страны. Глава "Почты" Михаил Волков, комментируя новое соглашение об использовании опыта проекта, впервые раскрыл его название - "Почтовый киберщит".