Роскачество выявило фальсифицированный и некачественный мед

В организации отметили, что основная проблема, как и прежде, - фальсификация сахарными сиропами

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Роскачество выявило в 10 из 20 исследуемых марках меда признаки фальсификации и несоответствие заявленным характеристикам. Об этом сообщили ТАСС в организации.

"Из 20 исследованных торговых марок обязательным требованиям безопасности и качества соответствуют только 10. Продукция остальных 10 ТМ (торговых марок - прим. ТАСС) содержит признаки фальсификации или не соответствует заявленным характеристикам. Однако ситуация заметно улучшилась по сравнению с исследованиями 2024 года", - говорится в сообщении.

В Роскачестве отметили, что основная проблема, как и прежде, - фальсификация сахарными сиропами. В меде пяти торговых марок (три вида меда бренда "Медовый край" и два вида бренда "О'кей") выявлено несоответствие критического показателя - соотношения фруктозы и глюкозы, что является прямым признаком разбавления меда дешевыми сиропами для удешевления или подкормки пчел сахаром. Кроме этого, в трех образцах (мед "Иванова Пасека" и два вида продукции "О'кей") уровень пролина был значительно ниже нормы, что может говорить о признаках незрелости или фальсификации.

Несоответствие по диастазе, признак перегрева или фальсификации, выявлено у четырех торговых марок: "Вкусвилл", "Тимоша", "О'кей", "Маркет Перекресток". Фактический сорт меда не совпадает с маркировкой у пяти брендов: "Вкусвилл", "Тимоша", "Маркет Перекресток", "Дедушкин улей" и "Медовый край".

"Рынок меда хоть и имеет нарушения, но начал очищаться. Последнее исследование 2024 года показало, что по соотношению сахаров нарушения были выявлены в девяти торговых марках, в текущем исследовании - в пяти. Несоответствия по пролину: в 2024 году - шесть ТМ, в 2025 году - три ТМ. Несоответствие ботанического происхождения меда: в 2024 году - 11 торговых марок, в 2025 г. - 5 ТМ", - отметили в Роскачестве.

Лидерами исследования стала продукция брендов "Ашан" (гречишный), "Берестов А. С." (полифлорный "Уссурийский нектар"), "Лента" (гречишный), "Маркет Перекресток" (цветочный "Горный"), "Медовая долина" (липовый), "Медовый день" (цветочный), "Наша Сибирь" ("Таежный дар"), "Наша Сибирь" ("Горный"), "Самокат" (гречишный), Premium club (горный). Наиболее серьезные и множественные нарушения выявлены в продукции "О'кей" (липовый и гречишный).

Реакция контрольно-надзорных органов и производителей

Роспотребнадзор направил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства в адрес изготовителя продукции "ВкусВилл" и ИП Бондаренко Н.В. (изготовитель продукции "О'кей").

Россельхознадзор сообщил Роскачеству, что установлены нарушения ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов и приняты соответствующие меры в отношении ООО "Медовый дом" (изготовитель продукции брендов "Медовый край", "Дедушкин улей", "Иванова Пасека"), а также ИП Бондаренко Н.В. Также данные о фальсифицированной продукции этого производителя направлены в управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю и комиссию по незаконному обороту промышленной продукции по Краснодарскому краю, а также вынесено решение о признании декларации о соответствии недействительной и прекращении ее действия в отношении продукции производства ИП Бондаренко Н.В.

Производители также оперативно отреагировали на результаты проверки. Так, изготовитель меда "Вкусвилл" (ГАУ БНИЦ) заявил о намерении строго соблюдать требования по маркировке, ООО "Медовый дом" (бренды "Медовый край", "Дедушкин Улей", "Иванова Пасека") инициировал внутренние расследования, ИП Бондаренко (производитель меда "О'Кей") начал отзыв продукции из сети. Среди торговых сетей "О'Кей" снял с продажи, списал и утилизировал мед своей торговой марки, "Лента" вывела из ассортимента "Дедушкин Улей", "Перекресток" снял с реализации свою ТМ "Маркет.Перекресток" и заблокировал новые заказы до завершения расследования поставщиком (ООО "Прополис") и предоставления гарантий соответствия.