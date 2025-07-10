В Кирове уровень локализации разработанных станков для металлообработки достиг 80%

Губернатор области Александр Соколов отметил, что в регионе создан станкостроительный кластер

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Уровень локализации станков для металлообработки, разработанных и созданных предприятиями в Кирове, достиг 80%. Об этом ТАСС рассказал губернатор Кировской области Александр Соколов в ходе выставки "Иннопром-2025" в Екатеринбурге.

"Есть задача по созданию полностью локализованного российского станка для металлообработки, наши предприятия в этом серьезно продвинулись. Омутнинский металлургический завод сделал линейные направляющие, это 25% станка, все его движущиеся элементы. Завод "Лепсе" с использованием этой разработки собрал станок, процент локализации которого достиг 80. Осталось [локализовать] всего три элемента, и можно будет говорить о нашем полностью локализованном российском станке", - рассказал Соколов.

Он отметил, что в регионе создан станкостроительный кластер. В ходе выставки предприятия "Лепсе", Омутнинский металлургический завод", "Станкостроительный завод" и региональный Фонд развития промышленности подписали соответствующие соглашения. Также в 2024 году Кировская область заключила с университетом "Станкин" соглашение о дополнительном образовании работников промпредприятий региона в сфере станкостроения и производственной практики студентов. Кроме того, регион готовится к подаче заявки на строительство кампуса мирового уровня, главной направленностью которого станет станкостроение.

Выставка "Иннопром-2025" проходит в Екатеринбурге с 7 по 10 июля, ее темой станет "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв". Страной-партнером выставки выступит Саудовская Аравия, представители российского бизнеса смогут провести встречи с торгпредами РФ в 37 зарубежных странах на бирже контактов. ТАСС - генеральный информационный партнер.