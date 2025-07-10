Соколов: тарифы на ж/д перевозки на север РФ нужно снизить для развития СМП

Губернатор Кировской области отметил, что регион рассчитывает развивать маршруты перевозок с юга на север

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Власти Кировской и Архангельской областей считают необходимым решить вопрос о снижении тарифов на железнодорожные перевозки по маршруту Север - Юг для развития Северного морского пути и товарооборота со странами Азии. Об этом ТАСС сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов в ходе выставки "Иннопром-2025" в Екатеринбурге.

"Мы с губернатором Архангельской области Александром Витальевичем Цыбульским, который возглавляет комиссию по международному экономическому сотрудничеству, договорились поставить вопрос о тарифах на грузовые железнодорожные перевозки, чтобы интенсифицировать Северный морской путь. Сейчас везти товары из Кирова в Китай на Восточный полигон дешевле, чем в Архангельск, при этом Восточный полигон перегружен. Я считаю, нужно развивать Северный морской путь, это выгодно и нам, и Китаю, и всей Азии. А для развития Северного морского пути нужно сделать удобный тариф для предпринимателей, которые везли бы товары на берега cеверных морей - в Архангельск, Мурманск, то есть нужно существенно снизить железнодорожный тариф на перевозки грузов по маршруту Север - Юг", - сказал он.

Соколов отметил, что Кировская область в целом рассчитывает развивать маршруты перевозок с юга на север, в том числе автомобильным транспортом. Так, в регионе начали масштабную реконструкцию дороги на северо-запад региона с выходом к Архангельску и портам Северного морского пути. Власти рассчитывают завершить в октябре реконструкцию части дороги на участке Вазюк - Опарино, на этом участке впервые в истории укладывают асфальт. "К 2030-му году сделаем дорогу до Лузы, то есть у нас появится полноценная асфальтированная дорога до Архангельска", - уточнил Соколов.

Выставка "Иннопром-2025" проходит в Екатеринбурге 7-10 июля, ее темой станет "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв". Страной-партнером выставки выступит Саудовская Аравия, представители российского бизнеса смогут провести встречи с торгпредами РФ в 37 зарубежных странах на бирже контактов. ТАСС - генеральный информационный партнер.