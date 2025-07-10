В ЛНР планируют восстановить более 5 тыс. объектов инфраструктуры до 2030 года

Сенатор от Луганской Народной Республики Ольга Бас сообщила, что за период 2022-2024 годов было заменено более 800 км коммунальных сетей

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Власти Луганской Народной Республики (ЛНР) планируют до 2030 года восстановить более 5 тыс. объектов инфраструктуры в срок до 2030 года, после воссоединения региона с Россией уже восстановлено более 4 тыс. объектов, сообщила ТАСС сенатор от Луганской Народной Республики Ольга Бас.

"С 2022 по 2024 год восстановлено более 4 тыс. объектов инфраструктуры, планируется восстановление еще свыше 5 тыс. до 2030 года", - сказала Бас.

Собеседница агентства уточнила, что за период 2022-2024 годов было заменено более 800 км коммунальных сетей, до 2030 года предстоит заменить почти 5 тыс. километров сетей водоснабжения и теплоснабжения.

Ранее в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития данных регионов президент России Владимир Путин сообщил, что Донбасс и Новороссия должны выйти на общероссийский уровень "по всем показателям и по качеству жизни людей к 2030 году".