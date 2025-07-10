Стоимость биткойна достигала рекордного уровня в почти $112 тыс.

К 7:55 мск криптовалюта находилась на отметке $111,115 тыс.

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Стоимость биткойна во время торгов достигала рекордных показателей, поднявшись почти до $112 тыс., свидетельствуют данные площадки Binance.

По состоянию на 22:55 мск биткойн рос на 3,03% и находился на уровне $111,999 тыс.

К 7:55 мск биткойн замедлил рост и находился на отметке $111,115 тыс. (+2,37%).

В последний раз биткойн достигал отметки в $111,98 тыс. 22 мая 2025 года.

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.

Концепция была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото. Пик популярности биткойна отмечен лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, в настоящее время большая часть биткойнов уже "добыта".