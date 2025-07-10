В Кисловодске оборот городских предприятий вырос более чем на 60% за два года

Глава города Евгений Моисеев сообщил, что городская экономика демонстрирует уверенную положительную динамику

ПЯТИГОРСК, 10 июля. /ТАСС/. Оборот предприятий Кисловодска вырос за два года на 60,6% и составил 43 млрд рублей в 2024 году. Об этом ТАСС сообщил глава города Евгений Моисеев.

"Экономика Кисловодска демонстрирует уверенную положительную динамику. Согласно статистике, общий оборот предприятий города-курорта за два года увеличился более чем в полтора раза: с 26,8 млрд рублей в 2022 году до 43 млрд рублей в 2024-м. Рост составил 60,6%", - сказал Моисеев.

По его словам, по сравнению с 2023 годом наибольший прирост оборота зафиксирован в следующих отраслях: транспортировка и хранение - увеличение на 90%, гостиничный и ресторанный бизнес - рост на 81,6%, обрабатывающее производство - на 61,9%.

"Кисловодск уверенно укрепляет свои позиции как всесезонный курорт и территория устойчивого экономического роста. За два года в нашем городе-курорте зафиксирован стремительный рост оборота предприятий. Такая динамика свидетельствует об активном развитии ключевых отраслей городской экономики и росте привлекательности Кисловодска как центра туризма, инвестиций и деловой активности. А это результат системной работы по созданию благоприятного делового климата, поддержки местных предпринимателей и реализации масштабных инфраструктурных проектов", - добавил Моисеев.