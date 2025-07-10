Эксперт Ван: США осознали нецелесообразность разрыва отношений с КНР

По мнению старшего научного сотрудника китайского аналитического института "Тайхэ", американский президент Дональд Трамп фактически потерпел поражение

ШАНХАЙ, 10 июля. /Корр. ТАСС Андрей Попов/. Вашингтон потерпел поражение в ходе торгово-экономического противостояния с Пекином и осознал нецелесообразность разрыва китайско-американских отношений. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС выразил старший научный сотрудник китайского аналитического института "Тайхэ" Ван Цзайбан.

"После нескольких месяцев торговой войны с Китаем президент США Дональд Трамп фактически потерпел поражение, - сказал Ван Цзайбан, комментируя слова главы Белого дома об улучшении китайско-американских отношений. - В ходе торговой войны США пришли к выводу о нецелесообразности разрыва отношений с КНР". Эксперт полагает, что слова Трампа в кабинете министров - это принятие реальности, они направлены на создание благоприятной атмосферы для дальнейшего улучшения торговых отношений между странами.

По словам Ван Цзайбана, Пекин может эффективно противостоять тарифным войнам: если китайские товары нельзя продавать в США, то их можно реализовать в других странах и регионах. В краткосрочной перспективе США будет сложно найти альтернативы товарам из КНР. Он отметил, что Китай по-прежнему находится в выгодном положении благодаря стремительному развитию высокотехнологичных отраслей.

"В то же время ужесточение Пекином контроля за экспортом редкоземельных металлов оказывает невыносимое давление на смежные отрасли в США, особенно на военную промышленность, - подчеркнул эксперт. - Эта ситуация также вынуждает их еще больше смягчить свою конфронтационную позицию".

8 июля Трамп на заседании своего кабинета министров в Белом доме заявил, что отношения между Соединенными Штатами и Китаем улучшились в последнее время, и Пекин справедливо действует по отношению к Вашингтону в сфере торговли.