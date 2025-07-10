Bloomberg: успех российских компаний может помешать возвращению западных брендов

Сочетание в меню сетевых ресторанов западных традиций и местного опыта говорит о том, насколько прочно укрепились новые компании на российском рынке, считает агентство

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Российские аналоги таких компаний, как McDonalds и Starbucks, могут помешать возвращению западных брендов в Россию. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Сочетание западных традиций и местного опыта в меню сетевых ресторанов является признаком того, насколько прочно укрепились новые компании на российском рынке, считает агентство. Аналоги мировых брендов заполнили освободившуюся нишу после того, как McDonalds и Starbucks продали свои сети местным франчайзи.

Отмечается, что международным компаниям будет разрешен возврат в страну только в том случае, если они не будут препятствовать "дальнейшей консолидации российского производителя".