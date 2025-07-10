РБК: россиянам в случае потери дохода хватит средств на четыре месяца

При этом 38% опрошенных не имеют сбережений вовсе, следует из данных РБК со ссылкой на исследование сервиса по поиску работы SuperJob

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Средний срок, на который в случае потери дохода накоплений хватит россиянам, имеющим сбережения, составляет около четырех месяцев. При этом 38% опрошенных не имеют сбережений вовсе. Такие данные приводит РБК со ссылкой на исследование сервиса по поиску работы SuperJob.

Согласно результатам, каждый четвертый россиянин (24%) сможет продержаться без зарплаты на накоплениях от одного до двух месяцев, 13% - менее месяца, 12% - от трех до шести месяцев, 7% - от полугода до года, а 6% респондентов заявили, что их сбережений хватит более чем на год.

В исследовании также отмечается, что 78% граждан следят за своими финансами, а 80% планируют свои доходы и расходы. Почти половина участников опроса строят финансовые планы на полгода вперед. "В целом за последнее время россияне стали внимательнее относиться к своим финансам. По сравнению с аналогичным исследованием 2023 года увеличилось число тех, кто ведет финансовый учет (+12 процентных пунктов) и планирует свой бюджет (+10 процентных пунктов)", - указали авторы исследования.

Помимо этого, существует и гендерное отличие. Исследователи отмечают, что за финансами чаще следят мужчины, чем женщины. Они планируют траты на более длительный срок и высоко оценивают свою финансовую грамотность.

Опрос проводился с 30 июня по 8 июля 2025 года среди 1,6 тыс. экономически активных граждан РФ старше 18 лет.

РБК напомнило, что в 2024 году, по данным исследования аналитического центра НАФИ и страховой компании "Росгосстрах жизнь", результаты которого также были у издания, 27% россиян оценивали срок, на который хватит накоплений, в три месяца и более, а 12% говорили о возможности прожить на накопленные средства полгода и дольше.