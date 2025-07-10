Euractiv: ограниченность ресурсов ЕС осложняет долгосрочную поддержку Украины

По данным портала, финансирование со стороны США вряд ли вернется к уровню времен президентства Джо Байдена

БРЮССЕЛЬ, 10 июля. /ТАСС/. Возможности Европейского союза для долгосрочной поддержки Киева становятся все более ограниченными. Ближайшие месяцы станут одними из самых напряженных для Украины, сообщает портал Euractiv.

На международной встрече по восстановлению Украины в Риме (10-11 июля) Владимир Зеленский рассчитывает на заключение соглашений в сфере энергетики и оборонной промышленности, сообщают источники портала. Однако на Западе признают, что в Европе "возможности поддержки ограничены, особенно учитывая, что финансирование со стороны США вряд ли вернется к уровню времен президентства Байдена", указывает Euractiv. Он напоминает, что с февраля 2022 года ЕС предоставил Украине помощь на сумму почти €160 млрд.

10 июля на базе Нортвуд недалеко от Лондона в режиме видеоконференции пройдет встреча участников так называемой коалиции желающих по оказанию помощи Украине. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон примут в ней участие лично. Однако это мероприятие "также вряд ли принесет Киеву значимый прогресс", отмечает портал.