В Петербурге планируют создать центр по ремонту судовых дизельных двигателей

Управляющий директор военно-промышленного холдинга "Кингисеппский машиностроительный завод" Михаил Даниленко отметил, что это позволит снизить стоимость ремонта, повысить возможности и скорость ремонта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Единый центр по ремонту судовых дизельных двигателей намерены создать в Петербурге. Центр должен объединить в себе все компетенции по ремонту всех судовых двигателей, сообщил ТАСС управляющий директор военно-промышленного холдинга "Кингисеппский машиностроительный завод" (КМЗ) Михаил Даниленко.

"В ближайшей перспективе мы пытаемся согласовать программу по запуску единого центра судоремонта и сервиса, именно по ремонту судовых дизельных двигателей, для того, чтобы объединить в себе все компетенции по ремонту всех судовых двигателей, касающихся военной тематики и максимально - гражданского рынка", - отметил он.

По его словам, это позволит снизить стоимость ремонта, повысить возможности и скорость ремонта, а также позволит в одном месте собрать все навыки в этой сфере.

Сделка с ОСК

Также КМЗ ведет переговоры о сотрудничестве с АО "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК), в рамках которого завод должен стать базовой площадкой для производства импортозамещающего малооборотного двигателя большой мощности. КМЗ может войти в состав ОСК до конца лета 2025 года, сообщил Даниленко.

"Если мы окончательно договоримся, то КМЗ войдет в состав ОСК как крупный машиностроительный партнер по изготовлению малооборотных двигателей и машиностроительной продукции судового назначения, такой как лебедки, краны и так далее. Мы рассчитываем, что до конца лета мы должны вступить в новую эпоху развития двигателестроения", - сказал он.

Такой двигатель необходим ОСК в рамках стратегии по наращиванию собственных компетенций в проектировании и строительстве крупнотоннажных транспортных судов для торгового флота.